Вторник
02 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Участник АТО задержан в Москве, Киев требует объяснений

2 Января 2018 в 16:53
Участник АТО задержан в Москве, Киев требует объяснений

МИД Украины потребовал от российских дипломатов объяснений по поводу задержания в Москве участника спецоперации в Донбассе Олега Негоды. Об этом сообщил 2 января официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Василий Кирилич.

«В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца», - приводит «Интерфакс» слова дипломата.

О задержании Негоды ранее сообщили СМИ. Известно, что в конце 2017 года он уехал из Донбасса к сестре, которая проживает в Саратове.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.