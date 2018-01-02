Участник АТО задержан в Москве, Киев требует объяснений

МИД Украины потребовал от российских дипломатов объяснений по поводу задержания в Москве участника спецоперации в Донбассе Олега Негоды. Об этом сообщил 2 января официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Василий Кирилич.

«В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца», - приводит «Интерфакс» слова дипломата.

О задержании Негоды ранее сообщили СМИ. Известно, что в конце 2017 года он уехал из Донбасса к сестре, которая проживает в Саратове.