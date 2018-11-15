Участнице «Прямого эфира» Андрея Малахова грозит тюрьма

Андрей Разин

Драка, устроенная Екатериной Терешкович на программе Андрея Малахова, может иметь далеко идущие последствия. Обращение в генпрокуратуру РФ направил один из участников телепрограммы «Прямой эфир» Андрей Разин после драки, которую в студии устроила Екатерина Терешкович, сообщает сайт «Дни.ру».

63-летняя Екатерина Терешкович является супругой Гогена Солнцева – основателя и руководителя Театра ужасов. Напомним, ранее Солнцев приревновал свою супругу, после чего она ушла из дома. За время ее отсутствия Гоген успел установить отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой. В прямом эфире у Малахова Терешкович набросилась на Давыдову.

Ранее в эфире НСН заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург заявил, что половое воспитание нужно начинать с 5-6 лет.

«Чем раньше [вводить такие занятия], тем лучше, пока не заработали гормоны, чтобы потом это не вызывало какого-то нездорового ажиотажного интереса. Уже с пяти- шести лет детям в нормальных странах об этом рассказывают. У нас этому есть сопротивление. Я сам удивился, что, оказывается, 60% выступают "за". Я не ожидал, что у нас народ умнеет», - считает эксперт.