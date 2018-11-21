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Учащимся автошкол придется «скинуться на бензин»

21 Ноября 2018 в 13:54
Учащимся автошкол придется «скинуться на бензин»

В грядущем году стоимость обучения в автошколах может вырасти в среднем на 10%. Как отмечает «Русская планета», эти изменения будут связаны с предстоящим ростом цен на бензин и услуги ЖКХ. Источник, ссылаясь на экспертов, подчёркивает, что цена обучения может остаться на прежнем уровне. При этом к будущим водителям может поступить просьба дополнительно оплатить расходы на бензин и часы по вождению.

Как отмечают «Известия», в настоящий момент средняя стоимость обучения в автошколе составляет от 20 до 30 тысяч рублей. В прошлом году участники рынка заявляли, что число желающих получить водительское удостоверение снизилось: по статистике ГИБДД, количество учащихся – по сравнению с 2016-ым годом, упало на треть.

Напомним, что ранее депутат Мосгордумы Андрей Шибаев высказал мнение о том, что столичных таксистов при приеме на работу необходимо оправлять на курсы по географии Москвы, психологии и особенностям вождения по городу. В эфире НСН глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заявил, что курсы по географии города могут пригодиться многим водителям для того, чтобы лучше ориентироваться, а вот занятия по психологии посещать никто не станет.

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