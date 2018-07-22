«Убогий политический финт». Валуев дал оценку словам Порошенко

Бывший Боксер и депутат ГД Николай Валуев в беседе с журналистами прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко, сделанное после победы его соотечественника Усика над россиянином Гассиевым.

Валуев отметил, что зрители получили настоящее удовольствие от прошедшего боя, в котором победил сильнейший. И никто, кроме украинских политиков, не пытался политизировать это событие.

««На трибунах было очень большое количество болельщиков за Александра. Более того, когда закончился поединок, ни одного эксцесса не произошло вообще. Это лишний раз доказывает, что никаких разногласий у людей нет. Я лично видел, как все друг друга поздравляли, причём некоторые пришли с украинскими флажками, с надписями на майках: «Александр Усик». Люди фотографировались, отмечали, что это замечательный бой. Спорт только объединяет», – сказал Валуев RT.

Он добавил, что спорт объединяет людей, хоть и является элементом политики».

«А если кто-то хочет на этом политические очки набить, то это убоги финт, как говорят боксеры», - добавил Валуев.

Ранее Порошенко заявил, что победа украинца Усика в Москве над российским боксером Гассиевым является «символом скорой победы Украины».