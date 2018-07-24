Убийцы Дениса Тена отдали нож, которым зарезали фигуриста

Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов показали следователям место, где было спрятан нож. Именно им на прошлой неделе был убит знаменитый фигурист, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен, пишут «Известия»,.

Преступники нанесли спортсмену ранение в бедро, когда фигурист попытался помешать им украсть зеркала со своей машины. Трагедия случилась в 3 часа дня, когда Тен вышел из кафе в центре Алма-аты, куда заехал пообедать.

Убийцы не узнали в Денисе знаменитого фигуриста. На церемонию прощания приехало несколько тысяч поклонников его таланта, напоминает РЕН-ТВ.