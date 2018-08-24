Убийцу Джона Леннона в десятый раз отказались выпускать на свободу

Американская комиссия по условно-досрочному освобождению в десятый раз отказала в освобождении Марку Дэвиду Чепмену, который в 1980 году застрелил легендарного музыканта из группы The Beatles Джона Леннона, сообщает New York Daily News.

Причиной отказа называется то, что освобождение Чепмена было бы «несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества», а также могло бы подорвать уважение к закону. В следующий раз заключенный сможет попросить о досрочном освобождении через два года.

Напомним, 8 декабря 1980 года Чепмен взял автограф у Леннона, возвращавшегося домой из студии звукозаписи, а затем пять раз выстрелил в спину музыканта, пишет РЕН.ТВ.