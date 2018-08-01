Убийцами российских журналистов в ЦАР могли быть боевики движения «Селека»

Предполагаемыми убийцами российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) названы боевики мусульманского повстанческого движения «Селека», сообщает ТАСС со ссылкой на местное радио, использовавшее источники во власти.

Отмечается, что тела убитых журналистов были найдены в нескольких километрах к северу от города Сибю. Власти считают, что убийство могло быть делом рук повстанцев «Селека».

31 июля в ЦАР были убиты трое журналистов из России. Позже погибшие были идентифицированы: ими оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и 47-летний режиссер Александр Расторгуев, напоминает «Свободная пресса». Они работали в ЦАР над документальным фильмом о ЧВК «Вагнер», отмечает Ura.ru.