Среда
01 августа
USD 62.35
EUR 73.07
Горячие новости

Убийцами российских журналистов в ЦАР могли быть боевики движения «Селека»

1 Августа 2018 в 10:36
Убийцами российских журналистов в ЦАР могли быть боевики движения «Селека»

Предполагаемыми убийцами российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) названы боевики мусульманского повстанческого движения «Селека», сообщает ТАСС со ссылкой на местное радио, использовавшее источники во власти.

Отмечается, что тела убитых журналистов были найдены в нескольких километрах к северу от города Сибю. Власти считают, что убийство могло быть делом рук повстанцев «Селека».

31 июля в ЦАР были убиты трое журналистов из России. Позже погибшие были идентифицированы: ими оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и 47-летний режиссер Александр Расторгуев, напоминает «Свободная пресса». Они работали в ЦАР над документальным фильмом о ЧВК «Вагнер», отмечает Ura.ru.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.