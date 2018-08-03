Убийца полковника Буданова умер в омской колонии

Осужденный на 15 лет лишения свободы за убийство полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов скончался в колонии в Омске, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Розу Магомедову.

По ее словам, причиной смерти стала остановка сердца. Кроме того, подчеркнула она, Темирханов всегда испытывал проблемы со здоровьем, и этот аргумент защита намеревалась использовать для его освобождения.

Как установило следствие, в июне 2011 года Темирханов восемь раз выстрелил в Буданова, который выходил из одной из нотариальных контор в Москве. Как полагают следователи, таким образом Темирханов отомстил за отца, который якобы погиб от рук российских военных.

Сам Буданов в 2003 году был осужден за похищение и убийство Эльзы Кунгаевой. По словам полковника, он задушил ее в состоянии аффекта, когда узнал, что она якобы была снайпером у боевиков. В 2009 году Буданов был освобожден условно-досрочно, пишет «Свободная Пресса».