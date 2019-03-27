«Убитый» Киевом в Сирии российский полковник «воскрес» в Тольятти

Командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа, полковник Альберт Омаров, объявленный Киевом «убитым в Сирии», принял участие в церемонии награждения бойцов своего подразделения в Тольятти. Он вручил награды вместе с председателем комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым, передает Ura.ru .

В награждении также, в частности, приняли участие представители Генштаба, администрации Самарской области, ветераны вооруженных сил и спецназа. Церемония была проведена по случаю 75-летия отдельной бригады специального назначения ЦВО.

Как отмечает Газета.ру , ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук выступил с утверждением, что полковник Омаров якобы погиб во время одного из боестолкновений в Сирии.