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Убитым в квартире на Северном бульваре оказался шансонье Петр Гара

19 Февраля 2018 в 23:42

В Москве в квартире на Северном бульваре обнаружено тело 33-летнего певца Петра Гара, с пятью ножевыми ранениями, передает «Интерфакс».

Следователи считают, что Петренко «был убит своим близким другом еще в день Святого Валентина».

Несколько дней хозяин квартиры, которую Гара снимал вместе с предполагаемым убийцей, пытался дозвониться певцу, но на звонки шансонье не отвечал. Тогда владелец жилплощади вызвал службы, чтобы вскрыть дверь. В ванной комнате было обнаружено тело певца. На месте происшествия работают следователи. Подозреваемый уже объявлен в розыск.

Пётр родился 19 августа 1984 года в Краснодаре. В родном городе Пётр Петренко (настоящая фамилия музыканта) часто выступал на различных мероприятиях. Кроме этого он работал музыкантом в ночных клубах. Жанр, в котором выступал певец - шансон. 


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