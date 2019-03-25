Убитые Захарченко и Гиви обнаружены среди избирателей Украины

Имена командира батальона «Сомали» армии самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых (позывной Гиви) и главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта, обнаружены на портале Государственного реестра избирателей Украины. Как сообщает ТАСС, по данным издания «Страна», таких «мертвых душ» в списках для голосования может быть до 200 тысяч.
Как отмечает РИА ФАН, это те люди, которые уже скончались ранее на территориях Донбасса, которые не контролирует Киев, однако украинские власти делают вид, что им об этом не известно.
Ранее стало известно о массовой системе подкупа избирателей «Сетка». Новый вариант фальсификаций называется «Резерв». Толстых и Захарченко погибли в 2017 и в 2018 году соответственно. Первый – в ходе целенаправленного воздействия огнемета на своём рабочем месте, второй — в результате взрыва в кафе.
Ранее сегодня в ходе пресс-конференции в Москве бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал о том, кто организовал покушение на Гиви и на командира ополченцев Моторолу. А глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил в беседе с НСН, что любая провокация со стороны Порошенко с целью сорвать президентские выборы обернется плачевными последствиями для самого действующего президента Украины.