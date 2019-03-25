Убитые Захарченко и Гиви обнаружены среди избирателей Украины

Имена командира батальона «Сомали» армии самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых (позывной Гиви) и главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта, обнаружены на портале Государственного реестра избирателей Украины. Как сообщает ТАСС, по данным издания «Страна», таких «мертвых душ» в списках для голосования может быть до 200 тысяч.

Как отмечает РИА ФАН , это те люди, которые уже скончались ранее на территориях Донбасса, которые не контролирует Киев, однако украинские власти делают вид, что им об этом не известно.

Ранее стало известно о массовой системе подкупа избирателей «Сетка». Новый вариант фальсификаций называется «Резерв». Толстых и Захарченко погибли в 2017 и в 2018 году соответственно. Первый – в ходе целенаправленного воздействия огнемета на своём рабочем месте, второй — в результате взрыва в кафе.

Ранее сегодня в ходе пресс-конференции в Москве бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал о том, кто организовал покушение на Гиви и на командира ополченцев Моторолу. А глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил в беседе с НСН, что любая провокация со стороны Порошенко с целью сорвать президентские выборы обернется плачевными последствиями для самого действующего президента Украины.





