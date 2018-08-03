Мария Захарова рассказала, за что убили журналистов в ЦАР

Целью нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, погибших в Центральноафриканской Республике, могло быть ограбление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на данные ЦАР.



По ее словам, с собой у россиян была дорогостоящая аппаратура. Автомобиль, на котором передвигались журналисты из РФ, также мог привлечь внимание нападавших. Полиция уже осмотрела место преступления и провела допрос свидетелей, уточнила официальный представитель МИД РФ. Напомним, тела погибших россиян нашли в 33 километрах от города Сибут, сообщает Ura.ru.

Кроме того, как отметила Захарова, Радченко, Расторгуев и Джемаль не обратились в необходимые органы, которые помогли бы им получить журналистскую аккредитацию. К расследованию подключилась миссия ООН по стабилизации в ЦАР, которая выделила четырёх экспертов, сообщает RT.

Напомним, о гибели журналистов стало известно 31 июля. Ранее сообщалось, что тела доставят в Россию в пятницу, 3 августа, пишет Газета.ру.