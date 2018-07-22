U2, Metallica и Леди Гага признаны самыми богатыми музыкантами

Американский журнал опубликовал список музыкантов, которые серьезно разбогатели, давая концерты на территории США в 2017 году.

Так, на первом месте с рейтинге Billboard оказалась ирландская рок-группа U2. В 2017 году у музыкантов прошел гастрольный тур по Америки, их доходы составили порядка 54,4 млн долларов. Второе место досталось кантри-певцу Гарту Бруксу (52,2 млн долларов). Замкнула тройку самых богатых музыкантов группа Metallica с доходом в 43,2 млн долларов.

В первую десятку также попали Леди Гага, Бруно Марс, Билли Джоэл, Эд Ширан, Guns N' Roses, бывший участник группы Pink Floyd Роджер Уотерс и группа Coldplay.

Отмечается, что практически все участники рейтинга получили доходы от живых концертов на территории США. Только два участника из 50, попавших в рейтинг, сделали состояние на продажи альбомов и онлайн-прослушивании своих песен – Тейлор Свифт и рэпер Дрейк, пишет Газета.ру