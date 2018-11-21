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У жуков появился свой Егор Летов

21 Ноября 2018 в 17:02
У жуков появился свой Егор Летов
ФОТО: Vesti.Ru

Новый вид жуков-пилоусов назван в честь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Как отмечает РИА Новости, насекомое, получившее наименование Augyles letovi, открыл   сотрудник Института биологии внутренних вод имени Папанина Алексей Сажнев.

Отмечается, что энтомолог выделил новый вид благодаря узорам на надкрыльях, а также ряду других особенностей. Специалисты добавляют, что жуки вида Augyles letovi впервые были обнаружены во Вьетнаме более сорока лет назад, однако подробное описание получили только сейчас.

Напомним, ранее жители Омска предложили присвоить местной авиагавани имя своего земляка — лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, который умер в десять лет назад. В регионе состоялась мощная кампания в поддержку этой идеи. Однако, если ссылаться на результаты опроса, проведённого ВЦИОМ, в тройку имен для омского аэропорта имя Летова не вошло, подчёркивает «Русская планета».

Между тем, биологи нередко называют новые виды животных, насекомых или растений именами известных людей. Так, недавно плоские черви получили свое именование в честь экс-президента США Барака Обамы, напоминает телеканал «360».

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