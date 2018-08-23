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У ярославского «садистского видео» появился приквел

23 Августа 2018 в 22:08
У ярославского «садистского видео» появился приквел

Юристы фонда «Общественный вердикт» передали «Новой газете» новые видеодоказательства преступлений сотрудников ярославской колонии.

Обнародованное видео сделано на камеру видеорегистратора, закрепленную на лацкане сотрудника. Предположительно, оно сделано в декабре 2016 года.

В нем сотрудники колонии встают вдоль стен и между ними прогоняют четверых заключенных, на которых обрушиваются удары.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео, на котором более десяти человек в форме по очереди бьют резиновыми дубинками заключенного и поливают голову водой из ведра, так что тот теряет сознание. По информации издания, инцидент произошел 29 июня 2017 года, а заключенным является Евгений Макаров. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, расследованием занимается центральный аппарат СКР.


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