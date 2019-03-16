У «Яндекса» появится своя «Аура»

«Яндекс» проводит тестирование собственного социального сервиса «Аура». Соцсеть будет действовать на основе приложения корпорации.

В «Ауре» пользователи смогут искать друзей при помощи нейронных сетей, принципов машинного обучения сети по данным, которые пользователь уже разместил в других сервисах компании. Об этом написал портал TJournal со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Во время тестирования получить регистрацию в новой соцсети можно по приглашению уже действующего участника. Каждый пользователь имеет право привлекать не более пяти человек в день.

У «Ауры» есть модераторы, задача которых – проверять достоверность данных пользователей, в том числе оригинальность фотографий, удалять ненормативную лексику, оскорбления и шок-контент, другие нарушения правил «Яндекса».

Когда соцсеть начнет функционировать полноценно, компания не указывает, отмечают «Известия».

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал НСН, как шифруются данные в соцсетях.