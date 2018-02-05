Понедельник
05 февраля
USD 56.04
EUR 70.1
Горячие новости

У врио премьера Дагестана при обыске обнаружен золотой пистолет

5 Февраля 2018 в 14:14
У врио премьера Дагестана при обыске обнаружен золотой пистолет

В ходе обысков у врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова был найден золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова, также обнаружены боеприпасы. Об этом сообщает RT.

Как заявили в СК РФ, Гамидов и его замы, у которых также были проведены оперативные мероприятия, проходят по делу о хищении государственных средств, выделенных из бюджета республики на социальные программы. Отмечается, что все подозреваемые задержаны.

Ранее сообщалось об обысках в доме вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, пишет Ura.ru.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.