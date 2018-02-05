У врио премьера Дагестана при обыске обнаружен золотой пистолет

В ходе обысков у врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова был найден золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова, также обнаружены боеприпасы. Об этом сообщает RT.

Как заявили в СК РФ, Гамидов и его замы, у которых также были проведены оперативные мероприятия, проходят по делу о хищении государственных средств, выделенных из бюджета республики на социальные программы. Отмечается, что все подозреваемые задержаны.

Ранее сообщалось об обысках в доме вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, пишет Ura.ru.