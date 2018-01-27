У Трампа в Давосе не хватило времени на Порошенко

Президент США Дональд Трамп не смог встретиться с украинским коллегой Петром Порошенко в Давосе – не хватило времени. Об этом сообщили СМИ.
Как утверждает американская журналистка Маргарет Бреннан, Трамп планировал встретиться с украинским лидером, но потом поручил сделать это госсекретарю Рексу Тиллерсону, а сам вылетел в Вашингтон.Отметим, что у Трампа
хватило времени провести переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой
Мэй, израильским премьером Биньямином Нетаньяху, также он переговорил с
президентом Швейцарии Аленом Берсе и
даже с главой Руанды Полем Кагаме. Кроме того, в повестке Трампа были встречи с
бизнесменами и организаторами форума в Давосе, пишет РИА Новости.