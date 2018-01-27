У Трампа в Давосе не хватило времени на Порошенко

Президент США Дональд Трамп не смог встретиться с украинским коллегой Петром Порошенко в Давосе – не хватило времени. Об этом сообщили СМИ.

Как утверждает американская журналистка Маргарет Бреннан, Трамп планировал встретиться с украинским лидером, но потом поручил сделать это госсекретарю Рексу Тиллерсону, а сам вылетел в Вашингтон.

Отметим, что у Трампахватило времени провести переговоры с премьер-министром Великобритании ТерезойМэй, израильским премьером Биньямином Нетаньяху, также он переговорил спрезидентом Швейцарии Аленом Берсе идаже с главой Руанды Полем Кагаме. Кроме того, в повестке Трампа были встречи сбизнесменами и организаторами форума в Давосе, пишет РИА Новости.