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У Трампа в Давосе не хватило времени на Порошенко

27 Января 2018 в 18:15
У Трампа в Давосе не хватило времени на Порошенко

Президент США Дональд Трамп не смог встретиться с украинским коллегой Петром Порошенко в Давосе – не хватило времени. Об этом сообщили СМИ.

Как утверждает американская журналистка Маргарет Бреннан, Трамп планировал встретиться с украинским лидером, но потом поручил сделать это госсекретарю Рексу Тиллерсону, а сам вылетел в Вашингтон.

Отметим, что у Трампа
хватило времени провести переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой
Мэй, израильским премьером Биньямином Нетаньяху, также он переговорил с
президентом Швейцарии  Аленом Берсе и
даже с главой Руанды Полем Кагаме. Кроме того, в повестке Трампа были встречи с
бизнесменами и организаторами форума в Давосе, пишет РИА Новости.
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