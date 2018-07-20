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У стадиона ЧМ-2018 в Нижней Новгороде протекла крыша

20 Июля 2018 в 10:56
У стадиона ЧМ-2018 в Нижней Новгороде протекла крыша

Стадион в Нижнем Новгороде, построенный к чемпионату мира по футболу 2018, не выдержал ливней, обрушившихся на город. В здании арены образовались серьезные протечки, передает RT. Вода стекает через инженерные системы по всему периметру стадиона.

В пресс-службе генерального заказчика стадиона ФГУП «Спорт-Инжиниринга» сообщили, что ведутся ремонтные работы, которые должны исключить в дальнейшем протекание крыши. Там заявили, что это произошло из-за «экстремальных ливней», которые начались сразу после мундиаля.

 

 

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