У стадиона ЧМ-2018 в Нижней Новгороде протекла крыша

Стадион в Нижнем Новгороде, построенный к чемпионату мира по футболу 2018, не выдержал ливней, обрушившихся на город. В здании арены образовались серьезные протечки, передает RT. Вода стекает через инженерные системы по всему периметру стадиона.

В пресс-службе генерального заказчика стадиона ФГУП «Спорт-Инжиниринга» сообщили, что ведутся ремонтные работы, которые должны исключить в дальнейшем протекание крыши. Там заявили, что это произошло из-за «экстремальных ливней», которые начались сразу после мундиаля.