У самарского правительства поставили открытый гроб с покойником

Вечером в четверг, 21 февраля, на улице Молодогвардейской в Самаре, у здания правительства поставили открытый гроб с покойником, сообщает 63.RU.

«Жители решили так привлечь внимание властей к сфере ритуальных услуг. Якобы этого мужчины не дали похоронить на кладбище Рубежное», — рассказали местные жители.

Как сообщает KP.ru, покойный Валерий Малеев умер от туберкулеза идолгое время лежал в морге, потому что его гражданская жена Анна не могла собрать денег на захоронение. Якобы «братки» запретили производить погребение и после этого гроб привезли к стенам региональной власти.