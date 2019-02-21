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У самарского правительства поставили открытый гроб с покойником

21 Февраля 2019 в 21:09
У самарского правительства поставили открытый гроб с покойником

Вечером в четверг, 21 февраля, на улице Молодогвардейской в Самаре, у здания правительства поставили открытый гроб с покойником, сообщает 63.RU.

«Жители решили так привлечь внимание властей к сфере ритуальных услуг. Якобы этого мужчины не дали похоронить на кладбище Рубежное», — рассказали местные жители.

Как сообщает KP.ru, покойный Валерий Малеев умер от туберкулеза идолгое время лежал в морге, потому что его гражданская жена Анна не могла собрать денег на захоронение. Якобы «братки» запретили производить погребение и после этого гроб привезли к стенам региональной власти.


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