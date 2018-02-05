Понедельник
05 февраля
USD 56.04
EUR 70.1
Горячие новости

У российского проката определился новый лидер

5 Февраля 2018 в 12:03
У российского проката определился новый лидер

Картина с Константином Хабенским «Селфи» стала новым лидером проката по данным Kinobusiness.com. Источник ссылается на предварительные и неофициальные данные, отмечает «Газета.ру».

Фильм собрал 125,1 миллионов рублей. Вторую строчку занимает кинолента «Движение вверх», собравшая 113,8 миллионов рублей, общая сумма сборов спортивной драмы составила 2,88 миллиарда рублей. На третьем месте «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» с кассой 110,3 миллионов рублей (общая сумма — 426,5 миллионов рублей).

Добавим, что американский прокат возглавил фильм «Джуманджи: Зов джунглей».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.