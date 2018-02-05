У российского проката определился новый лидер

Картина с Константином Хабенским «Селфи» стала новым лидером проката по данным Kinobusiness.com. Источник ссылается на предварительные и неофициальные данные, отмечает «Газета.ру».

Фильм собрал 125,1 миллионов рублей. Вторую строчку занимает кинолента «Движение вверх», собравшая 113,8 миллионов рублей, общая сумма сборов спортивной драмы составила 2,88 миллиарда рублей. На третьем месте «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» с кассой 110,3 миллионов рублей (общая сумма — 426,5 миллионов рублей).

Добавим, что американский прокат возглавил фильм «Джуманджи: Зов джунглей».