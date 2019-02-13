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У россиян появятся генетические паспорта

13 Февраля 2019 в 21:42
У россиян появятся генетические паспорта

Изменение медицины и увеличение средней продолжительности жизни — это длинный цикл, но первую волну мы ощутим уже лет через десять, заявил Федеральному агентству новостей вице-президент фонда «Сколково» Кирилл Каем.

Представитель иннограда выступил на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Панельные дискуссии сегодня были посвящены теме «Здоровое общество. На пути к цели: 80+».

Член правления фонда «Сколково» напомнил, что задачи повышения ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году. По мнению Кирилла Каема, достичь таких показателей будет не просто, но возможно.

Резиденты «Сколково» уже в ближайшее время готовы предоставить новые системы ранней диагностики онкологических заболеваний, разработки, регулирующие свертываемость крови, лекарства нового поколения.

Отмечается, что появление у каждого россиянина генетического паспорта, содержащего информацию о особенностях его генетики и врожденных склонностях, является одним из пунктов программы «Цифровая экономика».

Ранее сообщалось, что «генетический паспорт» человека может помочь в профилактике не только хронических заболеваний, таких как язва желудка, гипертония или сахарный диабет, но и алкоголизма и наркомании. Об этом сообщили российские и итальянские участников Всемирного конгресса психиатров, который проходил в Петербурге. Учёные выявлены 20 генов и в них 40 маркеров, указывающих на предрасположенность человека к этим болезням.

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