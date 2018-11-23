У россиян-банкротов разрешили отбирать единственное жилье

Единственное жилье, которое принадлежит лицу, признанному банкротом, может быть продано для погашения долгов. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на решение Верховного суда России по делу Анатолия Фрущака.

Отмечается, что судебная тяжба между Анатолием Фрущаком и его кредитором Андреем Кузнецовым продолжается в течение почти 10 лет. Сначала долг мужчины составлял около восьми миллионов рублей, но по состоянию на прошлый год вырос до 13 миллионов. Тогда же он подал заявление о банкротстве, которое было удовлетворено.

Коллегия высшей судебной инстанции, ознакомившись с материалами дела Анатолия Фрущака, пришла к выводу, что «единственное жилье» мужчины - это пятикомнатная квартира в пригороде Москвы. При этом площадь составляет почти 200 квадратных метров, а другого имущества у собственника нет. Однако отмечается, что формально собственником Анатолий Фрущак перестал быть еще два года назад. Тогда он переоформил квартиру на жену, а та — на дочь. В итоге суд признал, что ситуация с единственным жильем была создана искусственно, и разрешил его принудительную реализацию в счет погашения долга.





Между тем, в первом квартале 2018-го число банкротов в России выросло вдвое – до 9 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей. Как полагают некоторые эксперты, россияне прибегают к подобным мерам, чтобы не платить по кредитам. В эфире НСН глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян предсказал дальнейший рост числа банкротов, объяснив это тем, что процедура была прописана в законодательстве совсем недавно, и все больше и больше людей с ней знакомятся.