У погибшего в Казани росгвардейцы остались трое детей

У погибшего 39-летнего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей, сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь ведомства Игорь Силко.

Вечером во вторник в оперативные службы поступила информация о стрельбе в доме на улице Авангардной столицы Татарстана.

На место происшествия была направлена группа ОМОН Росгвардии. В ходе спецоперации росгвардеец получил тяжелое ранение и скончался в больнице.

С ранением были госпитализированы участковый и один из рядовых жителей Казани, который случайно попал под обстрел.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». О судьбе «казанского стрелка» Александра Петрова и его сообщника поступают противоречивые сведения.