У побережья Австралии обнаружили затонувший авианосец ВМС США

Поисковая экспедиция обнаружила у берегов Австралии обломки авианосца «Лексингтон», передает «Интерфакс».

Обломки авианосца находились более 75 лет на глубине свыше 3000 метров в 900 километрах от восточного побережья Австралии.

Организатор экспедиции, соучредитель корпорации «Microsoft» Пол Аллен рассказал, что он проводит подобные экспедиции, чтобы почтить память своего отца, который служил в Военно-морских силах США во время Второй мировой войны.

USS Lexington (CV-2) — авианосец США, эксплуатировавшийся в период с 1925 по 1942 год, головной корабль своего типа. В ходе службы был также известен в ВМС США под прозвищами «Леди Лекс» и просто «Лекс». Назван в честь сражения при Лексингтоне 1775 года, первого вооружённого столкновения в ходе Войны за независимость США. Авианосец затонул 8 мая 1942 года во время сражения в Коралловом море между кораблями США и Австралии и императорским флотом Японии. Экипаж «Лексингтона» составлял почти 3 тысячи человек, из них погибло более двухсот.



