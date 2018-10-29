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У отеля в центре Туниса смертница устроила взрыв

29 Октября 2018 в 17:20
У отеля в центре Туниса смертница устроила взрыв

Около отеля в центре Туниса произошел мощный взрыв. Как передает RT, взрыв произвела женщина в «поясе шахида». Смертница устроила взрыв вблизи полицейского фургона.

Данные о пострадавших сейчас уточняются. По предварительной информации погиб на месте один из полицейских, сообщает телеканал «360».

Ранее сегодня в Индонезии разбился пассажирский самолёт Boeing 737 MAX, все находившиеся на борту 189 человек погибли. Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН исключил неподготовленность экипажа самолёта, потерпевшего крушение 

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