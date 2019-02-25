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У ОАЭ будет первый космонавт

25 Февраля 2019 в 22:24
У ОАЭ будет первый космонавт

Первый в истории Объединенных Арабских Эмиратов космонавт отправится на МКС на российском космическом корабле «Союз МС-15» 25 сентября нынешнего года в 8-дневный полет, сообщил Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида.

Выбранный кандидат на МКС проведет серию научно-исследовательских экспериментов, после чего вернется на Землю на борту российского корабля «Союз МС-12», сообщает «Синьхуа».

Космонавт впервые на Международной космической станции будет использовать арабский язык для описания своего космического путешествия.

ОАЭ станет 40-й страной, обеспечившей полёт своего гражданина в космос по странам мира.

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