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У Музея Победы развернут гигантский триколор

22 Августа 2018 в 00:02
У Музея Победы развернут гигантский триколор

В рамках празднования Дня государственного флага на площади около Музея Победы сегодня в 11 часов развернут огромный триколор. Его площадь составляет около 1000 кв. метров.

Развернутое полотнище пронесут по Площади Победителей. Затем около ступеней Музея Победы пройдет торжественное совместное исполнение гимна страны

В торжественной церемонии развертывания флага будут участвовать военнослужащие Росгвардии, курсанты Академии МЧС, добровольцы «Мосволонтер», представители движения «Сорок Сороков», участники проекта для москвичей старшего поколения «Московское долголетие».

Флешмоб проводится по совместной инициативе парка Победы на Поклонной горе и Музея Победы. Соорганизаторами является местное отделение партии «Единая Россия» Западного администрати́вного округа города Москвы.

Присоединиться к флешмобу может любой желающий.

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