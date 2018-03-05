У Миллионного моста в Москве появится парк

Фото: mohovoy.ru

В Москве благоустроят территорию возле Ростокинского акведука в районе Проспекта Мира. Возле постройки времен Екатерины II, получившей в народе название Милионный мост, появятся дорожки для прогулок, детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники.



Подрядчика на комплексное благоустройство и озеленение территории определит электронный аукцион. Стартовая стоимость контракта – 470 млн рублей, а срок выполнения работ - около четырех месяцев с момента заключения контракта.

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, конкуренция на аукционе позволяет снизить начальную максимальную цену лота, сэкономив средства из бюджета. По его словам, на один лот по закупкам работ по благоустройству обычно претендуют два-три участника. «Среднее снижение варьируется от 5 до 12 процентов», - отметил Дёгтев.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 марта 2018 года.

Документация

Отметим, что Ростокинский акведук был построен по проекту военного инженера Фридриха Вильгельма Бауэра по поручению Екатерины II в 1804 году. Миллионным мостом его назвали из-за огромных по тем временам сумм, затраченных на строительство - 1 млн 648 тысяч рублей. Это единственный сохранившийся участок Мытищинского водовода, который в течение полутора веков снабжал столицу водой.