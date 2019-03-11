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«У меня беременность». Актёр Д.Назаров о своей «госпитализации»

11 Марта 2019 в 15:33
«У меня беременность». Актёр Д.Назаров о своей «госпитализации»

Народный артист России Дмитрий Назаров не подтвердил сообщение о своей госпитализации из-за боли в спине. Об этом он рассказал  АГН «Москва».

«Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц. Шутка. Это неправда, у меня все хорошо. Наверное, эту информацию распустили мои враги», - заявил, пошутив актёр. Ранее появились утверждения, что он якобы попал в отделение нейрохирургии одной из столичных клиник.

На счету Дмитрия Назарова свыше 40 ролей в кино и на телевидении, широкую популярность ему, в частности, принес персонаж Виктора Баринова в сериале «Кухня».

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