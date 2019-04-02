У каждого пятого россиянина удобства во дворе

Почти 23% россиян не имеют доступа к централизованной канализации. Такие результаты показало исследование, которое провело Росстат. Уточняется, что большинство из этой категории граждан используют выгребные ямы, сообщает Ura.ru.

Около 17% россиян используют систему труб, которая проведена к выгребной яме, а почти у 6 процентов респондентов отсутствует вовсе система канализации.

Уточняется, что централизованная канализация отсутствует более, чем у половины жителей сел(66,5%), а вот среди горожан этот показатель составил 9%.

Кроме того, почти у 13 процентов опрошенных не установлен туалет в своей квартире или доме. Им приходится пользоваться общими санузлами или удобствами во дворе.