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У каждого пятого россиянина удобства во дворе

2 Апреля 2019 в 09:17
У каждого пятого россиянина удобства во дворе

Почти 23% россиян не имеют доступа к централизованной канализации. Такие результаты показало исследование, которое провело Росстат. Уточняется, что большинство из этой категории граждан используют выгребные ямы, сообщает Ura.ru.

Около 17% россиян используют систему труб, которая проведена к выгребной яме, а почти у 6 процентов респондентов отсутствует вовсе система канализации.

Уточняется, что централизованная канализация отсутствует более, чем у половины жителей сел(66,5%), а вот среди горожан этот показатель составил 9%.

Кроме того, почти у 13 процентов опрошенных не установлен туалет в своей квартире или доме. Им приходится пользоваться общими санузлами или удобствами во дворе.

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