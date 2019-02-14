У кафе на юго-востоке столицы произошла перестрелка

Один человек пострадал в результате конфликта у кафе «Неолит» на улице 1-я Курьяновская в районе Печатники, сообщили Агентству «Москва» в столичном главке МВД.

Сотрудники полиции, в свою очередь, находятся на месте инцидента и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего».

Ранее сообщалось, что в одном из кафе на юго-востоке города произошла массовая драка со стрельбой.

В конце прошлого года по жалобе жителей района Курьяново по факту ухудшения условий отдыха и проживания, обусловленного работой кафе «Неолит», специалисты окружного территориального отдела Управления Роспотребнадзора провели контрольно-надзорные мероприятия. Судьей райсуда было вынесено постановление об административном приостановлении деятельности кафе «Неолит» на 60 суток.