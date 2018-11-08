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У испанского побережья спасли более 340 мигрантов

8 Ноября 2018 в 23:14
У испанского побережья спасли более 340 мигрантов

341 мигрант спасен в водах у испанского побережья, сообщила Служба спасения и безопасности на море королевства.

В море Альборан были обнаружены 319 нелегалов, в Гибралтарском проливе - еще 22 человека, передает ТАСС.

Как ранее сообщала НСН, европейский миграционный кризис возник весной 2015 года в связи с многократным увеличением потока беженцев и нелегальных мигрантов в Европейский союз (ЕС) из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии и неготовностью ЕС к их приёму и распределению. Данный миграционный кризис является крупнейшим в Европе со времён Второй мировой войны. 

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