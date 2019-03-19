СМИ: У иркутского замгубернатора нашли виллу в Италии

У заместителя губернатора Иркутской области Виктора Чернышова нашли недвижимость в Италии. РЕН ТВ сообщает, что чиновник владеет трёхэтажной виллой в итальянской коммуне Джеманно неподалеку от курортного Римини.

Отмечается, что дом находится на площади Sandro Pertini, на входе имеется табличка Chernyshov Viktor. Итальянским соседом иркутского замгубернатора, по данным журналистов, оказался бывший глава «Корпорации развития Иркутской области» Владимир Перетолчин.

В декларации о доходах сведений о недвижимости за границей у Виктора Чернышова нет. В документе, опубликованным на сайте регионального правительства, говорится, что в 2017 году замгубернатора заработал 4,3 млн рублей, а его супруга — около 973 тысяч. Он является совладельцем трёх квартир и нежилого помещения, ещё две квартиры находятся у него в пользовании.