У Емельяненко после боя с Джонсоном начались проблемы со зрением

Российский боец смешанных единоборство Александр Емельяненко после боя с американцем Тони Джонсоном испытывал проблемы со зрением.

Во втором раунде Джонсон повалил россиянина на пол и начал наносить удары локтями по голове и лицу. По окончанию поединка Емельяненко отказался от комментариев и проследовал сразу в «Скорую помощь». По пути к выходу боец сказал своему спутнику, что у него не видит глаз.

Врачи не нашли у Емельяненко серьезных травм, констатировали рассечение на лице, а также гематомы и ссадины. Его жизни ничего не угрожает, пишет Газета.ру