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У чиновницы МИДа из коттеджа украли часы за полмиллиона рублей

15 Марта 2019 в 14:29
У чиновницы МИДа из коттеджа украли часы за полмиллиона рублей

Серия ограблений случилась в элитном поселке, где в основном живут госслужащие. Этот поселок располагается недалеко от Успенского шоссе и известен людям высокой концентрацией чиновников, пишет сайт KP.Ru. Женщина лишилась швейцарских часов, их стоимость владелица оценила в полмиллиона рублей. В тот день в дачном кооперативе «Работники МИД» была и еще одна кража у полковника ФСО в отставке. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище».

Ранее сообщалось, как неизвестные злоумышленники в центре Москвы совершили нападение на начальника хабаровского отдела Федеральной службы безопасности. 24 февраля в Солянском проезд 41-летнего офицера внезапно ударил по лицу мужчина, который сразу после этого скрылся. Затем к потерпевшему подошли двое других граждан, которые предложили ему помощь. После этого пострадавший обнаружил пропажу 24 тысяч рублей, банковской карты и служебного удостоверения. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН заявил, что не рассматривал бы профессиональную деятельность потерпевшего в качестве причины нападения. «Расслабился, дали в бубен», - предположил он.

Также 10 марта СМИ сообщили о краже крупной суммы из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве. Сумма украденных денег превышает 4 миллиона рублей, пишет RT.

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