У боевиков в Сирии нашли европейскую аппаратуру РЭБ

У сирийских боевиков, ликвидированных ранее в Эт-Танфе, обнаружили европейскую современную аппаратуру РЭБ. В частности речь идёт об устройстве для постановки помех и базовой радиостанции.

Также было найдено много боеприпасов и литература «Исламского государства» (деятельность данной террористической организации запрещена на территории РФ). Об этом говорится в сообщении Российского центра по примирению враждующих сторон, сообщают «Известия» .

Ранее стало известно, что сирийской правительственной армии удалось уничтожить пять террористов в районе Эт-Танф. Это произошло 24 января, сообщает RT. Также были ликвидированы два джипа, сообщает РЕН ТВ .