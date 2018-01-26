Пятница
26 января
USD 55.93
EUR 69.46
Горячие новости

У боевиков в Сирии нашли европейскую аппаратуру РЭБ

26 Января 2018 в 09:51
У боевиков в Сирии нашли европейскую аппаратуру РЭБ

У сирийских боевиков, ликвидированных ранее в Эт-Танфе, обнаружили европейскую современную аппаратуру РЭБ. В частности речь идёт об устройстве для постановки помех и базовой радиостанции.

Также было найдено много боеприпасов и литература «Исламского государства» (деятельность данной террористической организации запрещена на территории РФ). Об этом говорится в сообщении Российского центра по примирению враждующих сторон, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что сирийской правительственной армии удалось уничтожить пять террористов в районе Эт-Танф. Это произошло 24 января, сообщает RT. Также были ликвидированы два джипа, сообщает РЕН ТВ.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.