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У Белого дома продолжают идти протесты против связей с Россией

7 Августа 2018 в 08:36
У Белого дома продолжают идти протесты против связей с Россией

У Белого дома в Вашингтоне уже 22-ой день проходят протесты, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на местные СМИ. Демонстрации начались три недели назад после встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, 16 июля.

Как сообщает USA Today, к протестантам присоединились более 50 музыкантов из бродвейских театров, а также популярная комедийная актриса и активистка Рози О’Доннелл.

«Послание людям – используйте свой голос, выступайте против госизмены и фашизма, прежде чем он захватит все Соединенные Штаты», — сказала О’Доннелл.

Напомним, в США выступление президента Трампа на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным после переговоров в Хельсинки назвали «госизменой».

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