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Стала известна причина госпитализации актера Леонова-Гладышева

17 Августа 2018 в 11:23
Стала известна причина госпитализации актера Леонова-Гладышева
ФОТО: Роман Пименов/ТАСС

У актёра Евгения Леонова-Гладышева, который был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, произошло кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает 78.ru. Многочисленные СМИ сообщают, что артист находится в реанимации Елизаветинской больницы. Его состояние оценивается, как тяжелое. Кроме того, стало известно, что накануне 66-летнему Евгению Леонову-Гладышеву провели операцию

Как напоминает Ura.ru, актёр известен российскому зрителю по работам в таких картинах, как «Сибириада» и «Место встречи изменить нельзя», а также ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и многих других.

 

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