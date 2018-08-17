Стала известна причина госпитализации актера Леонова-Гладышева

ФОТО: Роман Пименов/ТАСС

У актёра Евгения Леонова-Гладышева, который был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, произошло кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает 78.ru. Многочисленные СМИ сообщают, что артист находится в реанимации Елизаветинской больницы. Его состояние оценивается, как тяжелое. Кроме того, стало известно, что накануне 66-летнему Евгению Леонову-Гладышеву провели операцию

Как напоминает Ura.ru, актёр известен российскому зрителю по работам в таких картинах, как «Сибириада» и «Место встречи изменить нельзя», а также ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и многих других.