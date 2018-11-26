Тюмень возглавила Топ-10 городов с высоким качеством жизни

Тюмень возглавила рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни людей. Список был составлен специалистами Финансового университета при правительстве России.

В Топ-10 вошли также Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут, пишут «Известия».

При составлении рейтинга специалисты использовали данные Росстата, а также данные социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тыс. человек, отмечает Ura.ru.

В исследовании отмечается, что Москва, а также Санкт-Петербург заняли одни из лидирующих позиций по качеству медицинского обслуживания, а также работе ЖКХ и уровню доходов населения, пишет «Российская газета».

Ранее Чечню признали самым трезвым регионом России. Начальник пресс-службы правительства Чеченской Республики Альви Каримов в эфире НСН пояснил, что в регионе практически не пьют алкоголь, а занимаются спортом.

