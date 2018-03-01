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Тюмень намерена бороться за первенство по биатлону в 2021 году вопреки WADA

1 Марта 2018 в 19:02
Тюмень намерена бороться за первенство по биатлону в 2021 году вопреки WADA

1 апреля вступает в силу поправка в кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете проведения международных соревнований в России. Любая страна, которая не одобрена WADA, не имеет права подавать заявки на проведение международных соревнований, уточняет „URA.RU“.

Как заявил агентству заместитель директора департамента спорта Тюменской области Сергей Вотинов, у региона отозвали право проведения ЧМ, но «юридически этот отзыв был не обоснован». При этом собеседник напомнил, что ранее уже было подписано Соглашение о намерениях о проведении ЧМ по биатлону в Тюмени в 2021 году. В результате возникли юридические коллизии, которые требуют своего разрешения.

При этом чиновник отметил, что интересы проведения чемпионата на международной арене должны теперь отстаивать представители Союза биатлонистов России. Вотинов пояснил, что весной этого года ситуация окончательно прояснится, поскольку пройдут выборы президента Союза биатлонистов.

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