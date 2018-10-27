Тысячу замурованных зубов вытащили из стены в США

В американском штате Джорджия рабочие обнаружили в стене тайник с человеческими зубами. Находка была сделана в городе Валдоста при ремонте старого здания в центре города.

Замурованные зубы рабочие обнаружили на втором этаже. По предварительным подсчетам, зубов оказалось порядка тысячи.

По сведениям краеведа Гарри Эванса, такие тайники делали зубные врачи, которые работали в этом здании в начале XX века. В 1900 году в здании практиковал доктор Кларес Уиттингтон, позже там же работал доктор Лестер Юменз.

Отмечается, что найденный тайник стал уже третьим, обнаруженным в этом здании, пишет Газета.ру