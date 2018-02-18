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Тысячи сторонников Саакашвили в Киеве вышли на марш за импичмент Порошенко

18 Февраля 2018 в 15:32
Тысячи сторонников Саакашвили в Киеве вышли на марш за импичмент Порошенко

В Киеве проходит очередной марш за импичмент президента. В центре украинской столицы собрались сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

По оценкам полиции, в шествии участвуют несколько тысяч человек. Марш проходит без Саакашвили – его украинские власти выслали в Польшу неделей ранее. Колонну возглавляют сторонники политика, в том числе член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе, депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Егор Соболев. 

Требования участников митинга остались прежними: проведение досрочный выборов в Верховную Раду и новый состав правительства, пишет RT.

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