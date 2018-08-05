«Тяжелая артиллерия» грянула на «НАШЕСТВИИ-2018»

«Тяжелую артиллерию» подготовили организаторы «НАШЕСТВИЯ-2018» для зрителей в последний день «главного приключения года». Уже с полдесятого утра гостей радовали выступления на сцене «НАШЕ 2.0». В полдень состоялась захватывающее дух авиашоу от группы высшего авиационного пилотажа «Русские витязи». Они дали старт выступлениям на «Главной сцене». В течение всего дня публику радуют: «КняZz», «Ундервуд», «Uma2RmaN», Вадим Самойлов, «СерьГа», «Ногу Свело!», «Ария» и другие любимые музыканты.

Не отстаёт от «Главной сцены» и площадка «НАШЕ 2.0». «Нуки», «Старый приятель», Гоша Куценко и «ГК», «Tequilajazzz», «Нейромонах Феофан» не позволяют никому скучать. Хедлайнером здесь станет группа «Anacondaz» - дебютант «НАШЕСТВИЯ».

На третьей сцене «Высоцкий» продолжаются выступления полуфиналистов Всероссийского фестиваля «Высоцкий.Фест», благодаря которому молодые исполнители со всей России получили шанс стать настоящими звездами. Помимо конкурсантов на эту площадку выходят звезды первой величины — гости «НАШЕСТВИЯ-2018», артисты Московского театра поэтов, молодые выпускники ГИТИСа, Щукинского и Щепкинского училищ, школы-студии МХАТ и ВГИКа.

В перерывах между музыкальными сетами всех желающие могут принимать участие в играх, спортивных состязаниях, конкурсах со вкусными призами, а в «Лектории» состоится мастер-класс федерации фехтования России и несколько кинопоказов.

Финальный аккорд «НАШЕСТВИЯ-2018» на главной площадке поставит в 22:30 президент фестиваля, Сергей Шнуров с «Группировкой Ленинград»! Незабываемо яркое выступление завершится грандиозным салютом. Всё это позволяет зрителям насладиться лучшими моментами лета вместе с любимыми музыкантами, отличной музыкой, веселыми друзьями.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На трёх сценах выступают более 150 исполнителей.