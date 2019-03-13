Тверская область получила еще один вертолет для санавиации

Новый вертолет Ми-8 для нужд санавиации поступил в Тверскую область в рамках национального проекта «Здравоохранение». Таким образом, авиапарк службы санавиации Верхневолжья увеличился до двух единиц, сообщили в пресс-службе администрации области.

«Тверской области поставлен новый современный вертолет, оборудованный всем необходимым для оказания медицинской помощи. Протяженность нашей области более 400 километров, поставленный Ми-8 позволяет сделать вылет и доставить больного в медицинское учреждение без дозаправки. Что очень важно – проводить медицинские процедуры, реанимационные мероприятия можно прямо на борту во время полета. Это означает, что мы сможем спасти жизни многих наших граждан», - отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Отмечается, что вертолет будет базироваться на аэродроме Змеево. Ми-8 изготовлен АО «Вертолеты России», входящим в состав Госкорпорации «Ростех».

На территории Верхневолжья насчитывается 25 площадок, где могут приземляться вертолеты санавиации. Одна из них расположена рядом с Областной клинической больницей в Твери. Начиная с 2011 года, когда в регионе начали использовать санитарную авиацию, были спасены жизни почти 500 человек.