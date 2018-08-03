Тверская область отчиталась о борьбе с нелегальной миграцией

3 августа Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел в Орле совещание по вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа. В заседании приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, главы регионов, входящих в состав округа, в том числе, губернатор Тверской области Игорь Руденя. Одной из главных тем совещания стало противодействие незаконной миграции.

«Сегодня в числе приоритетов – меры по повышению эффективности миграционного контроля, совершенствование межведомственного взаимодействия, соблюдение иностранными гражданами российского законодательства», – заявил Николай Патрушев.

Он также подчеркнул, что отсутствие контроля над миграционными процессами негативно сказывается на рынке труда, а также несет угрозу общественной безопасности.

В свою очередь губернатор Игорь Руденя заявил, что Тверская область проводит активную работу в сфере противодействия нелегальной миграции и занятости. Так, в Тверской области введён полный запрет на привлечение иностранных работников по 26 видам экономической деятельности. Кроме того, установлена самая высокая в ЦФО стоимость патента для иностранцев. Правоохранительные органы региона ведут работу по выявлению фактов незаконного пребывания мигрантов.

Итогом этих мероприятия стала динамика сокращения миграционного потока в Тверскую область: за 6 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, на 13,7% меньше прибыло иностранцев для работы в регионе.

Николай Патрушев также отметил успешную работу Тверской области в обеспечении безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.