Тверская область готовится к «Нашествию-2019»

Правительство Тверской области обсудило подготовку к проведению общероссийского музыкального фестиваля «Нашествие-2019». Он пройдёт 19-21 июля в Конаковском районе уже в 14-й раз. Как подчеркнул губернатор Игорь Руденя, на первое место выходит качество подготовки.

Он поручил организовать контроль безопасности питьевой воды и продуктов питания во время музыкального праздника, обеспечить общественный порядок, медицинские услуги, а также необходимую инфраструктуру, в том числе парковочные места. Этим будет заниматься специально созданная рабочая группа.

Глава региона также поставил задачу увеличить участия тверских производителей в организации выездной торговли и общественного питания на территории фестиваля.

Традиционно «Нашествие» собирает отечественных рок-музыкантов и поклонников музыки из разных регионов страны. В этом году на фестивале будет организовано более 40 активных развлекательных зон, в том числе мобильный информационный туристический центр, ремесленный городок.

Помимо концертных программ гостей ждут театральные постановки, кинопоказы, выступления реконструкторов, игры и спортивные соревнования для детей и взрослых. В 2018-м главное приключение года объединило более 100 музыкальных коллективов России и свыше 200 тысяч зрителей.