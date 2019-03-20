Среда
20 марта
USD 64.32
EUR 73
Горячие новости

Тверская область готовится к «Нашествию-2019»

20 Марта 2019 в 20:22
Тверская область готовится к «Нашествию-2019»

Правительство Тверской области обсудило подготовку к проведению общероссийского музыкального фестиваля «Нашествие-2019». Он пройдёт 19-21 июля в Конаковском районе уже в 14-й раз. Как подчеркнул губернатор Игорь Руденя, на первое место выходит качество подготовки.

Он поручил организовать контроль безопасности питьевой воды и продуктов питания во время музыкального праздника, обеспечить общественный порядок, медицинские услуги, а также необходимую инфраструктуру, в том числе парковочные места. Этим будет заниматься специально созданная рабочая группа.

Глава региона также поставил задачу увеличить участия тверских производителей в организации выездной торговли и общественного питания на территории фестиваля.

Традиционно «Нашествие» собирает отечественных рок-музыкантов и поклонников музыки из разных регионов страны. В этом году на фестивале будет организовано более 40 активных развлекательных зон, в том числе мобильный информационный туристический центр, ремесленный городок.

Помимо концертных программ гостей ждут театральные постановки, кинопоказы, выступления реконструкторов, игры и спортивные соревнования для детей и взрослых. В 2018-м главное приключение года объединило более 100 музыкальных коллективов России и свыше 200 тысяч зрителей.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.