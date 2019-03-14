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Тверь потратит более миллиарда рублей на «Волжское море» в Калязине

14 Марта 2019 в 18:40
Тверь потратит более миллиарда рублей на «Волжское море» в Калязине

В Правительстве Тверской области обсудили реставрацию колокольни Николаевского собора в Калязине. 14 марта губернатор Игорь Руденя провёл в региональном Правительстве совещание, посвящённое реставрации объектов культурного наследия в регионе. В частности, обсуждалось приведение в порядок одного из самых известных туристических объектов Тверской области - колокольни Николаевского собора в Калязине. Проектно-сметная документация на проведение реставрации объекта уже разработана.

«Этот процесс должен быть завершён до 1 мая. Кроме восстановления внешнего вида архитектурного памятника, необходимо установить на колокольне часы, оборудовать подсветку», — сказал Игорь Руденя.

Калязин входит в число основных центров притяжения туристов в Тверской области. Развитию инфраструктуры туризма в регионе уделяется особое внимание. Дороги к основным достопримечательностям в Калязине планируется отремонтировать в рамках знакового инвестиционного проекта «Волжское море», направленного на развитие водного туризма. 

На его реализацию в 2019-2021 годах из федерального бюджета региону выделено свыше 1,1 млрд рублей. Предусмотрено софинансирование из региональной казны в размере более 180 млн рублей и частные инвестиции.


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