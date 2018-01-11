Туск рассказал, когда Польша поднимет вопрос о выходе из ЕС

Варшава может инициировать выход из Евросоюза. Это произойдёт в том случае, если Польша перестанет получать финансовые средства от организации. С таким заявлением выступил глава Евросовета Дональд Туск, сообщает The Telegraph. По его словам, в этом случае в стране пройдёт референдум о желании граждан видеть страну в ЕС.

После проведения референдума власти будут убеждать поляков в необходимости покинуть интеграционный союз.

Напомним, в декабре Евросоюз решил начать процедуру запуска санкций из-за отхода от принципов демократии.