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Туск рассказал, когда Польша поднимет вопрос о выходе из ЕС

11 Января 2018 в 17:50
Туск рассказал, когда Польша поднимет вопрос о выходе из ЕС

Варшава может инициировать выход из Евросоюза. Это произойдёт в том случае, если Польша перестанет получать финансовые средства от организации. С таким заявлением выступил глава Евросовета Дональд Туск, сообщает The Telegraph. По его словам, в этом случае в стране пройдёт референдум о желании граждан видеть страну в ЕС.

После проведения референдума власти будут убеждать поляков в необходимости покинуть интеграционный союз.

Напомним, в декабре Евросоюз решил начать процедуру запуска санкций из-за отхода от принципов демократии.

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