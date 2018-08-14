Туроператор «Натали Турс» официально объявил о приостановке деятельности

Компания «Натали Турс» приостановила свою операционную деятельность. Как пишет RT, об этом сообщается на сайте туроператора.

С 30 июня компания сократила чартерные программы в связи с их низкими финансовыми показателями, подчёркивает Ura.ru. Отмечается, что количество проданных туров «Натали Турс» может составить порядка 30 тысяч, их общая стоимость превышает один миллиард рублей.

Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров подчеркнули, что клиенты «Натали Турс» в случае прекращения деятельности компании смогут получить максимум 4,2% от стоимости приобретённой путёвки.